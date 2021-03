Tien (!) besmettingen in Brisbane: Australische miljoenenstad drie dagen volledig op slot

Nadat er tien nieuwe coronabesmettingen werden vastgesteld, moet het Australische Brisbane, een stad van ruim twee miljoen inwoners, drie dagen volledig in lockdown. Dat heeft de premier van de staat Queensland aangekondigd.

In zes gevallen werden de besmettingen opgelopen in het buitenland. Die mensen zaten op hotel in quarantaine. In vier gevallen was er echter sprake van lokale overdracht, waardoor de autoriteiten aan de alarmbel trekken. In de hele staat Queensland zijn er 73 bekende actieve besmettingen, waaronder ook gevallen van de besmettelijkere Britse variant.

Premier Annastacia Palaszczuk kondigde daarom aan dat de inwoners van Brisbane en omgeving drie dagen lang enkel voor noodzakelijke verplaatsingen uit hun huizen mogen: om levensmiddelen of medicijnen te kopen, om te sporten in eigen buurt, om te werken als dat niet van thuis uit kan, of om medische zorgen te geven. Woensdag wordt de maatregel opnieuw geëvalueerd.

Met een lockdown van drie dagen wil de premier van Queensland een langere periode van strikte maatregelen vermijden. Het geeft de autoriteiten ook de tijd om contacten op te sporen. Twee besmette personen zijn in Byron Bay, in de naburige staat New South Wales, geweest terwijl ze besmettelijk waren.

Australië is relatief gespaard gebleven van de coronapandemie. Het voerde een erg strikte controle in aan zijn grenzen, met beperkingen op aankomsten met het vliegtuig en een verplichte hotelquarantaine. Met lokale lockdowns reageert het land snel op nieuwe clusters.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE