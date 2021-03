Bizar: WK-kwalificatiematch Zwitserland-Litouwen begint te laat doordat doel plots 10 cm te hoog blijkt

Vreemd tafereel zondagavond in het Zwitserse Sankt-Gallen voor de WK-kwalificatiematch tussen Zwitserland en Litouwen. De opwarming voor de match was volop bezig toen Zwitsers keeperstrainer Patrick Foletti ineens merkte dat het doel waar doelman Yann Sommer zich opwarmde aan de ene kant hoger was dan de andere. Daarop werden afgevaardigden van de UEFA ingeschakeld, die het doel namaten en tot de conclusie kwamen dat het inderdaad tien centimeter te hoog was dan de 2m44 voorzien in het reglement.

Die vaststelling had verstrekkende gevolgen. Het doel moest immers net voor de aftrap gedemonteerd worden, waarop de plaatselijke crew uit de catacomben nog een alternatief tevoorschijn konden toveren. Tegen dat dat op de juiste plaats stond en de wedstrijd eindelijk kon beginnen, was het al 18 minuten later dan het vooropgestelde aftrapuur van 20u45.

Tot dusver is nog onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. De Zwitserse pers meldt dat de scheidsrechter aangegeven heeft dat het doel vooraf al gemeten was zonder dat er een fout was opgemerkt. De tegenstander uit Litouwen diende alleszins geen klacht in voor een match die de Zwitsers met 1-0 wonnen dankzij een goal van Xherdan Shaqiri. De kans zit er wel in dat Zwitserland nog een boete krijgt voor het voorval.

Bekijk de beelden hier: