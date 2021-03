Keniaanse “grootmoeder” van Barack Obama, overleden

Sarah Obama, de derde vrouw van de Amerikaanse oud-president Barack Obama’s grootvader, is maandagochtend op 99-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in de Keniaanse stad Kisumu. Dat meldt haar dochter Marsat Onyango. Barack Obama beschouwde Sarah, bijgenaamd Mama Sarah, als zijn grootmoeder, hoewel er geen biologische band was tussen de twee.

Sarah Obama werd in 1922 geboren aan de oevers van het Victoriameer. Barack Obama’s grootvader aan vaders zijde, Hussein Onyango Obama, overleed al in 1975. Doorheen de jaren ging de oud-president enkele keren op bezoek bij de vrouw die hij als zijn grootmoeder beschouwde. Dat deed hij onder meer in 2015, tijdens een presidentieel bezoek aan het land, en nog eens in 2018, toen hij al president af was.

Mama Sarah werd in 2006 een nationale bekendheid in Kenia, vanwege een bezoek van Barack Obama, die toen nog senator was voor de staat Illinois.