Rijkste man van Tsjechië omgekomen bij helikoptercrash in VS

Een helikoptercrash in Alaska heeft het leven gekost aan de rijkste man van Tsjechië, miljardair Petr Kellner (56). Ook vier andere mensen kwamen om het leven, maakte zijn in Nederland gevestigde investeringsfonds PPF Group bekend. Het fonds was wereldwijd actief in financiën, telecom, vastgoed en biotech.

De helikopter met de miljardair crashte zaterdag in de buurt van de Knik-gletsjer, bericht de lokale krant Anchorage Daily News. Reddingswerkers troffen naast vijf lichamen ook een zwaargewonde overlevende aan. Het gecrashte toestel was door het luxe vakantieresort Tordrillo Mountain Lodge gecharterd bij een helikopterbedrijf.

Over de oorzaak van de crash is nog niets bekendgemaakt. Het resort reageerde geschokt en liet weten in 17 jaar nog nooit zoiets te hebben meegemaakt. In de helikopter zaten naast de piloot ook twee skigidsen en drie gasten, onder wie Kellner.

Die miljardair was volgens zakenblad Forbes naar schatting zo’n 17,5 miljard dollar (bijna 15 miljard euro) waard. Hij verkocht aan het begin van zijn zakelijke carrière kantoorbenodigdheden en richtte begin jaren negentig het investeringsfonds op. Tsjechië begon toen na de val van het communisme met het privatiseren van staatsbedrijven.

PPF Group heeft wereldwijd inmiddels zo’n 94.000 werknemers. Een woordvoerster van het concern zegt dat Kellner in “besloten familiekring” zal worden begraven.