Ophef in VS nadat agenten zwart jongetje (5) in de boeien slaan: “Stoute kinderen moeten geslagen worden”

Beelden die gemaakt werden met een bodycam van agenten veroorzaken heel wat ophef in de Verenigde Staten. In de video wordt een jongetje dat van school was weggelopen en niet terug wilde in de boeien geslagen door agenten. “Die handboeien zullen je beste vriend worden", schreeuwen de agenten, die ook verschillende keren zeggen dat “stoute kinderen moeten geslagen worden” en dat ze hem in een krat gaan opsluiten.