Halle Berry woedend op radio-dj na racistische opmerkingen: “Misselijkmakend”

Halle Berry is boos op de Amerikaanse radio-dj Rob Lederman, nadat de man tijdens een uitzending liet weten “welke gelaatskleur voor hem nog acceptabel zou zijn”. “Misselijkmakend”, vindt de Hollywoodactrice.

Lederman zei vorige week tijdens een uitzending dat hij een vrouw met de huidskleur van Serena Williams niet zou willen hebben, maar dat Halle Berry “prima zou zijn”. “Ja, ik krijg waarschijnlijk een hoop shit over me heen als ik dit eerlijk zeg, maar Serena is een no-go voor mij. Halle Berry, ja. Maar zelfs Gayle King vind ik eigenlijk al te donker. Dat is gewoon hoe ik erover denk.”

Berry kon de racistische en seksistische uitspraken niet bepaald smaken, en liet dat ook in niet mis te verstane woorden weten op sociale media. “Misselijkmakend, ik heb er geen andere woorden voor. Het is ongelooflijk dat dit soort nonsens nog steeds uitgezonden worden en mensen daarvoor een platform krijgen. ALLE zwarte vrouwen zijn prachtig en waardig, Rob Lederman. En rot nu maar een eind op”, aldus Halle.

Lederman werd intussen al ontslagen door het radiostation, en ook andere bedrijven hebben hun handen inmiddels van de man afgetrokken.