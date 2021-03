Bayern München slaat de schrik om het hart: Robert Lewandowski net voor cruciale fase in seizoen geblesseerd vervangen bij Polen

Alarmfase rood bij Bayern München in de aanloop naar de topper tegen eerste achtervolger RB Leipzig komend weekend. Topschutter Robert Lewandowski viel zondagavond in de WK-kwalificatiematch met Polen tegen Andorra uit met een knieblessure. Hij had op dat moment alweer twee keer gescoord.

Lewandowski, die eind vorig jaar door de FIFA al werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar, is dit seizoen alleen nog maar belangrijker geworden voor de titelverdediger in de Champions League. Hij lijkt zelfs op weg het record aller tijden van Gerd Müller, die ooit 40 keer scoorde in één Bundesliga-seizoen, te verbreken. Op dit moment staat Lewandowski’s teller al op 35 rozen in de competitie met nog acht matchen te gaan. Ook in de Champions League, de wereldbeker voor clubs en bij de nationale ploeg van Polen was hij goed voor nog twaalf goals.

Het spreekt dus voor zich dat de aanwezigheid van ‘Lewa’ levensbelangrijk is voor Bayern. Zeker met het oog op de cruciale weken waar Der Rekordmeister voor staat. Komende zaterdag speelt het de verplaatsing tegen eerste achtervolger RB Leipzig, volgende week woensdag speelt het tegen PSG in de kwartfinale van de Champions League. Ex-Bayern-voorzitter Uli Hoeness, die toevallig als analist bij televisiezender RTL aanwezig was, zag het alvast met lede ogen aan. “Mijn hart bleef stilstaan toen ik het zag.” Later op de avond wist Hoeness echter nog te vertellen dat de eerste prognose wel lijkt mee te vallen.

Lewandowski kreeg meteen ijs op zijn knie na zijn vervanging. “Het is belangrijk dat hij goed rust. Wij hopen dat het niets ernstigs is’, zei Pools bondscoach Paulo Sousa bij Bild. Komende woensdag staat voor Polen de kraker in en tegen Engeland op het programma in de kwalificaties voor het WK 2022.