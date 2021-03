Dierenrechtenactivisten streamen laatste momenten van varkens en runderen voor ze Mechels slachthuis binnenrijden

Mechelen - Aan de poorten van een slachthuis in Mechelen hebben dierenrechtenorganisaties Animal Rights en All For Animals maandagochtend actie gevoerd. De activisten brachten via livestream de laatste levende momenten in beeld van de varkens en runderen voor ze hun laatste bestemming - het slachthuis - betreden.

De twee organisaties voeren sinds 2019 acties bij slachthuizen in heel België. Aan het slachthuis in Mechelen, waar runderen en varkens geslacht worden, staan maandag een twintigtal actievoerders met protestborden. Wanneer er een vrachtwagen met dieren aankomt, filmen de activisten de dieren met hun smartphone. Die beelden worden live uitgezonden op de sociale media van de groepen.

Volgens gegevens van Statbel werden in België in 2020 zo’n 11,2 miljoen varkens en 783.000 runderen geslacht. “Met deze actie focussen we op de hallucinante hoeveelheid dieren die dagelijks het leven laten in de meest gruwelijke omstandigheden. Er bestaat geen enkele ethische manier om iemand het leven te ontnemen, die niet wil sterven”, zegt campagnecoördinator van Animal Rights Els Van Campenhout.

Misvatting

Het levenseinde van biologisch gehouden dieren, is overigens identiek aan dat van ander vee, zeggen de actiegroepen. “Of de dieren nu hun hele bestaan in een schimmige stal doorbrengen of toegang tot buitenloop hebben, ze eindigen op dezelfde manier in het slachthuis. Het is een misvatting dat dieren die biologisch gehouden worden, op een mooie manier aan hun einde zouden komen.”

Dat steeds meer mensen gedeeltelijk of volledig vegetarisch gaan eten, is bovendien amper te zien in de slachtcijfers in België. “Dat komt omdat Belgisch vlees massaal geëxporteerd wordt”, zegt Van Campenhout. “Toen er in ons land bij everzwijnen Afrikaanse varkenspest werd vastgesteld en Belgische varkensvlees niet buiten Europa geëxporteerd mocht worden, zagen we dat dan weer wel in de cijfers.”