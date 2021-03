Infectieradar schakelt burgers in om symptomen te melden

Infectieradar, een nieuw project van UHasselt en UAntwerpen, wil de verspreiding van infectieziekten en virussen in ons land gedetailleerd in kaart brengen. Om de nodige data daarvoor te verzamelen, roepen de onderzoekers de hulp van burgers in om één keer per week eventuele symptomen te melden. Het project maakt deel uit van een grootschalig Europees initiatief.

De uitbraak van de coronacrisis heeft bewezen dat een infectieziekte zich op heel korte tijd op grote schaal kan verspreiden, zeker wanneer veel besmette mensen slechts milde symptomen vertonen. Het is nochtans belangrijk om de verspreiding van een infectieziekte of virus van nabij op te volgen om tijdig maatregelen te kunnen nemen.

In het kader van het SIMID-project (Simulation Models of Infectious Diseases) werken de universiteiten van Antwerpen en Hasselt al sinds 2006 rond het modelleren van de verspreiding van infectieziekten. Met de Infectieradar willen de wetenschappers de Belgen overtuigen om één keer per week online door te geven of ze koorts of andere symptomen zoals hoofd- of keelpijn hebben. Ook wie geen symptomen heeft, wordt gevraagd dat te melden.

“Kijk bijvoorbeeld naar het coronavirus”, legt prof. Niel Hens (UHasselt/UAntwerpen) uit. “Op basis van data die bijvoorbeeld van de huisartsen komen, kunnen we ons een degelijk beeld vormen van de verspreiding van het virus in ons land. Als we ook relevante info van de Belgen zelf zouden krijgen, kunnen we het virus nog nauwgezetter volgen.”

Het nieuwe project maakt deel uit van het Europese consortium Influenzanet en krijgt financiële steun van het EU Horizon 2020 programma. Al elf Europese landen doen een beroep op burgers om gegevens over eventuele symptomen door te geven. De resultaten zullen op de website ook beschikbaar zijn voor het grote publiek. De komende maanden kunnen alvast de input van de deelnemers en de vaccinatiestatus van de bevolking samen bestudeerd worden.