ABVV-topman Bodson: “Liberalen moeten uitzonderingen op wet van 1996 aanvaarden”

Het ABVV kan zich een compromis voorstellen dat de wet van 1996, die de maximale loonsverhoging in de privésector voor 2021-2022 vaststelt op 0,4%, behoudt – als er uitzonderingen zijn voor sectoren die het goed doen. “Maar de wet staat dit niet toe”, zegt ABVV-voorzitter Thierry Bodson maandag, na uitlatingen in die richting van premier Alexander De Croo (Open VLD).

De Croo benadrukte zondagavond in het nieuws op RTBF dat minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en hijzelf enkele weken geleden werkgevers en vakbonden enkele pistes hebben gegeven om het voor bedrijven die het goed hebben gedaan mogelijk te maken om hun werknemers te belonen. “Goed functionerende bedrijven flexibiliteit bieden is logisch”, aldus De Croo.

PS-voorzitter Paul Magnette suggereerde dit weekend om de wet uit 1996 “te omzeilen”. Volgens Magnette valt de wet “niet meer toe te passen”. Met de wijzigingen eraan uit 2017 is dit “zo’n rigide keurslijf geworden dat er in deze context nooit meer een akkoord zal komen”. De PS-voorzitter ziet een mogelijkheid om “de wet aan te vullen” met decreten en omzendbrieven over de loonnorm, die besproken worden in de ministerraad.

“Bereid op die basis te onderhandelen”

Voor vakbondsman Bodson kan men zich uitzonderingen op de wet van 1966 voorstellen “voor twee of vier jaar”. “We zijn bereid om op die basis te onderhandelen, maar dat betekent dan dat de regering - en vooral de liberalen - moeten instemmen met het maken van een uitzondering op de wet van 1996, en dat betwijfel ik”, zei hij daarover op Bel-RTL.

In zijn ogen blijft het “onbegrijpelijk dat men ons vraagt om met dezelfde marge te gaan onderhandelen bij Pfizer als bij de kappers”. “De norm zou niet voor iedereen hetzelfde moeten zijn. Bovendien weten we al lang dat er op het niveau van de kappers geen onderhandelingen zullen komen”, aldus de vakbondsman.

Vakbonden en werkgevers zijn er tot nu toe nog niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over een nieuw interprofessioneel akkoord dat de loonnorm voor de privésector vastlegt voor 2021 en 2022. ACV en ABVV staken daarom maandag.

Weinig begrip voor staking

Vanuit liberale hoek was er maandag alvast weinig begrip voor de staking. “Tijdens de grootste naoorlogse crisis, zoveel zelfstandigen die afzien en werknemers die niet eens kunnen gaan werken, is het ronduit onethisch een staking af te kondigen. Bovendien ligt alles op tafel om tot een akkoord te komen, maar dan moet men wel willen spreken. #ipa”, tweette Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert.

“Mensen willen werken en mogen niet door de gezondheidssituatie. En toch vragen twee vakbonden aan wie wel mag werken om te staken. Solidariteit tussen werknemers vergt onderhandeling en realiteitszin. Het BNP daalt, we moeten daartegen vechten. #begov”, klonk het dan weer bij MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.