Historische stemming over mogelijke eerste Amerikaanse vakbond bij Amazon afgerond

De stemming voor of tegen de oprichting van een vakbond in een magazijn van webwinkelgigant Amazon in Alabama, de eerste in de VS, eindigt maandag na meer dan vijf maanden. Die campagne van David versus Goliath wordt nu al als historisch beschouwd, ongeacht de uitslag.

“We zijn uitgeput”, zegt Joshua Brewer, de lokale voorzitter van de RWDSU, de vakbond die de 5.800 werknemers van de vestiging in Bessemer zal vertegenwoordigen als ze voor stemmen. “Onze persoonlijke relaties staan op springen. Maar ik ben trots op het team en de Amazon-werknemers die in actie zijn gekomen. Amazons ergste angst is al waarheid geworden: 3.000 werknemers hebben gezegd dat ze onder deze omstandigheden niet kunnen werken.”

Sinds de herfst van vorig jaar staan vakbondsleden om beurten dag en nacht bij de ingang van het reusachtige nieuwe complex, om voldoende principiële akkoorden van werknemers te verzamelen - ze kregen er 3.000 - en die steun om te zetten in concrete daden. Het tellen van de stemmen begint dinsdag.

Het bedrijf van de rijkste mens ter wereld, Jeff Bezos, heeft in 2020 als een gek mensen aangeworven - Amazon is met 800.000 werknemers de op één na grootste werkgever in de VS - en zijn nettowinst bijna verdubbeld tot 21 miljard dollar, dankzij de boomende vraag tijdens de pandemie.