Duizenden liters melk stromen weg: beek kleurt wit na ongeval met melktransport

Sint-Niklaas - In de Arkestraat in Belsele is maandagochtend een vrachtwagen geladen met 12.000 liter melk in een gracht gekanteld. Dat gebeurde nadat de truck moest uitwijken voor een vrouw op een bakfiets die uit de tegenovergestelde richting kwam.

De Arkestraat in Belsele is een smal, landelijk wegje. De chauffeur van het melktransport was nog maar net vertrokken nadat hij de melk had opgehaald bij een bedrijf enkele honderden meters verderop. Door het uitwijkmanoeuvre dat de chauffeur moest maken, zakte de zware truck weg in de berm en kantelde het gevaarte. Gelukkig liep de man geen verwondingen op. Hij kon op eigen kracht uit zijn cabine klauteren.

Enkele duizenden liters melk stroomden in de gracht die helemaal wit kleurde. De brandweer kwam ter plaatse om de beek af te dammen. De resterende melk werd eerst in een andere tankwagen overgepompt waarna de vrachtwagen getakeld kon worden.