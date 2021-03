Gipsbenen of Jezusbeelden van cocaïne: kartels zijn steeds creatiever in smokkelen van drugs, maar het is ook levensgevaarlijk

De Zuid-Amerikaanse drugskartels ontwikkelen steeds vernuftigere technieken om cocaïne naar Europa te smokkelen. De drugs worden verwerkt in alcoholische dranken, shampoo, religieuze beelden, schoenen of reiskoffers. In de cocaïnewasserijen, zoals er vorige week in Arendonk een werd opgerold, wordt de coke opnieuw omgezet in poedervorm.