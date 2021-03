Sluikstorten voor gevorderden: onbekenden dumpen wasmachine… naast vuilnisbak

Brugge / Zeebrugge - Sluikstorten, maar dan in de overtreffende trap. Een onbekende dumpte afgelopen weekend een wasmachine vlakbij een gewone vuilnisbak in het Sint-Donaaspark in Zeebrugge.

Een opvallend zicht in het Sint-Donaaspark in het centrum van Zeebrugge. Een sluikstorter vond er namelijk niets beter op dan een wasmachine in het park te dumpen. En veel moeite om dat te verhullen, deed hij of zij ook niet bepaald. De wasmachine werd ostentatief naast één van de groene vuilnisbakken in het park gezet. We betwijfelen of de schuldige probeerde om die er ook effectief in te proppen. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) verwittigde de dienst Stadsreiniging en vroeg hen om de machine op te halen. Wellicht wordt ook nog onderzocht van wie die afkomstig kan zijn.