Acht mensen gearresteerd in onderzoek naar dodelijk treinongeval in Egypte

Het Egyptische parket-generaal heeft maandag de arrestatie van acht mensen aangekondigd in het onderzoek naar het treinongeval van vrijdag, waarbij minstens 18 doden en 200 gewonden vielen.

Het gaat om twee treinconducteurs, hun twee assistenten, een verkeerscontroleur van het station Al-Maragha in Opper-Egypte en drie andere agenten, volgens een verklaring van het parket-generaal. De acht personen werden kort na het treinongeval, op vrijdag en zaterdag, gearresteerd en zitten volgens gerechts- en veiligheidsbronnen 4 dagen in voorlopige hechtenis.

De botsing van passagierstreinen vond vrijdag plaats in het dorp al-Samaa Gharb, bij de stad Sohag, op 460 kilmeter ten zuiden van de hoofdstad Caïro. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de zware botsing een wagon temidden van een enorme stofwolk in de lucht slingert.

De autoriteiten meldden aanvankelijk 32 doden en 165 gewonden, maar stelden die aantallen zaterdag bij naar 19 doden en 185 gewonden. De verklaring van het parket-generaal spreekt maandag van 18 doden en 200 gewonden.

Ernstige ongevallen op de (spoor)weg komen in Egypte vaker voor. Ze zijn voornamelijk te wijten aan chaotisch verkeer, aftandse voertuigen en gebrekkig onderhouden en gecontroleerde (spoor)wegen.