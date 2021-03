Corona deed vereenzaming in rusthuizen pieken, maar videobellen zorgde voor lichtpuntje

De coronacrisis hakte zwaar in op het gemoed van de bewoners van woon-zorgcentra. Gelukkig vond videobellen zijn weg in nagenoeg alle rusthuizen, om de pijn van de eenzaamheid en het isolement wat te verzachten.

De impact van de coronacrisis op de woon-zorgcentra was sowieso al enorm: de meerderheid van de overlijdens, zeker tijdens de eerste golf, viel daar te betreuren. Maar ook bij de bewoners die het hele jaar in gedeeltelijk of volledig isolement moesten doorbrengen, was de impact op het gemoed enorm.

In een bevraging die Het Nieuwsblad via het bureau Ipsos uitvoerde bij 119 woon-zorgcentra, zegt ongeveer drie op de tien dat de impact op het algemene gevoel van eenzaamheid bij de bewoners groot is geweest. Zowat de helft heeft het over een gemiddelde impact.

De verschillen tussen de rusthuizen onderling zijn groot. In landelijke gebieden geeft slechts één op de vijf woon-zorgcentra aan dat de vereenzaming fors is toegenomen. In woon-zorgcentra die in de stad liggen, ligt dat percentage een heel stuk hoger: 37,7 procent.

Klein lichtpuntje

De precaire toestand waarin veel woon-zorgcentra zich bevonden, heeft hen wel doen zoeken naar middelen om de pil van de eenzaamheid wat te verzachten. Zowat alle rusthuizen (97 procent) hebben een systeem van videobellen geïnstalleerd. Uit onderzoek van de KU Leuven bleek vorig jaar al dat videobellen vaak beter lijkt te werken tegen eenzaamheid dan gewoon telefoneren, of dan telefoneren aan het raam. Bij dat “bellen aan het raam” bleken mensen zich soms zelfs nog eenzamer te gaan voelen, omdat het besef er bij bewoners dan is dat de familie dichtbij is, maar dat fysiek contact toch onmogelijk is.

Videobellen vond dus breed ingang in de rusthuizen en werd zo één van de lichtpuntjes in de voor de rest donkere coronamaanden. 78 procent van de rusthuizen zegt dat de nieuwe mogelijkheden om vereenzaming tegen te gaan het meest positieve element is dat ze uit heel de crisis kunnen halen.

