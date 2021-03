Porro, Pedri, Gil,...: Spanje trekt vol de kaart van deze onbekende maar opkomende talenten

De tijd dat u de basiself van Spanje blindelings kon opsommen, is voorbij. Casillas, Piqué, Xavi, Iniesta, Torres: dat is al even verleden tijd. Luis Enrique (50), intussen twee jaar bondscoach, voert momenteel een generatiewissel door en geeft de kans aan de jeugd. De resultaten zijn tot nog toe wisselvallig, maar hoe dan ook is het tijd om kennis te maken met de opkomende talenten, zeker omdat ze nog vrij onbekend zijn. Alle U23-spelers uit de huidige selectie – die bleef steken op een gelijkspel tegen Griekenland (1-1), maar nipt won in Georgië (1-2) en woensdag tegen Kosovo moet – op een rijtje.