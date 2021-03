Eindverslag van bewindvoerster: “450.000 euro doorgesluisd van vzw naar persoonlijke vennootschappen El Kaouakibi”

Antwerpen - Er is op twee jaar tijd 450.000 euro aan subsidiegeld doorgesluisd naar persoonlijke vennootschappen van Sihame El Kaouakibi. Dat meldt VTM Nieuws op basis van het eindrapport van de bewindvoerster die door de rechter werd aangesteld om de boekhouding van de vzw Let’s Go Urban van de Open VLD-politica door te lichten.

De optelsom van de bedragen waar de bewindvoerster zich vragen bij stelt, is 450.365,83 euro. Dan gaat het bijvoorbeeld om 10.000 euro die door A Woman’s View, een andere vennootschap van El Kaouakibi, werd gefactureerd aan Let’s Go Urban. Officieel voor het curatorschap van een pop-up, maar het nodige papierwerk om te bewijzen dat de gefactureerde diensten ook effectief geleverd werden, zijn volgens het rapport van de bewindvoerster onvindbaar. En ook voor de ondersteuning van renovatiewerken van het Urban Center (de thuisbasis van 'Let’s Go Urban’ op het Antwerpse Kiel) door A Woman’s View ter waarde van 102.850 euro ontbreekt volgens het eindrapport het nodige papierwerk.

De bewindvoerster noemt die en andere praktijken in haar verslag “totaal onaanvaardbaar” en “georganiseerd bedrog”. Bij verder onderzoek zouden er volgens het rapport allicht “nog meer ‘slordigheden’ en anomalieën aan het licht komen.” Conclusie: “Het is niet meer met de belangen van de jongeren van het Kiel voor ogen dat Sihame El Kaouakibi de laatste jaren haar activiteiten heeft ontplooid”, aldus het rapport. “De wijze waarop de boekhouding werd gevoerd, versterkt mijn vermoeden dat de laatste jaren het financiële gewin, voor mevrouw El Kaouakibi en de met haar verbonden vennootschappen, voorop stond.”