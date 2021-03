Advocaat George Floyd: “Hij stierf aan overdosis van buitensporig politiegeweld”

De advocaat van de familie van George Floyd heeft opnieuw het geweld van de politie tegen de vermoorde Afro-Amerikaan veroordeeld. “Een overdosis buitensporig politiegeweld heeft George Floyd gedood”, zei Ben Crump aan CNN. Het proces tegen de beklaagde Derek Chauvin start maandag in Minneapolis, in de staat Minnesota.

Crump verwacht dat de advocaten van de beschuldigde ex-agent voor de rechtbank zullen proberen om de reputatie van Floyd in diskrediet te brengen. Zo zijn er onder meer medicijnresten gevonden in zijn bloed, maar dat leidt volgens Crump echter alleen maar af van de “werkelijke doodsoorzaak”.

I Can’t Breathe

De zwarte Amerikaan George Floyd stierf in mei vorig jaar nadat Derek Chauvin zijn knie tijdens een arrestatie bijna 9 minuten op zijn hals duwde. De juryleden zullen zich unaniem moeten uitspreken over de schuld van de ontslagen witte politieman. Chauvin staat terecht voor doodslag (“second-degree murder”), doodslag door nalatigheid (“second-degree manslaughter”) en “third-degree murder”. Die laatste aanklacht is een begrip uit het Amerikaanse strafrecht dat gewoonlijk gebruikt wordt wanneer iemand een groep mensen in gevaar brengt zonder de intentie te doden.

De beelden van Floyd die meermaals om adem smeekt (“I can’t breathe”) en voor zijn leven vecht, brachten wereldwijd, maar zeker in de Verenigde Staten, een golf van protest tegen racisme en politiegeweld op gang. Vorige week werd de jury geselecteerd, al ging dat niet zonder slag of stoot. In totaal werden maar liefst 100 kandidaten afgevoerd vooraleer de vijftienkoppige jury werd gekozen.

