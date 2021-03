Het containerschip Ever Given is los en opnieuw aan het varen

Het containerschip Ever Given, dat de voorbije week het verkeer in het Suezkanaal blokkeerde, is los en opnieuw aan het varen. Daarmee komt er sneller schot in de zaak dan verwacht. Eerder vandaag waarschuwden experts dat de neus van het 400 meter lange vrachtschip nog wel even vast zou blijven liggen.

Toen vanochtend rond half vijf bekend werd dat de achtersteven van het schip was losgekomen, lieten de honderden schepen die voor blok liggen in het Suezkanaal hun scheepshoorn schallen. Toch temperde Peter Berdowski, de topman van het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis dat twee zware zeesleepboten ter plaatse stuurde om te helpen, meteen de euforie: “Het moeilijkste deel moet nog komen.”

En dat moeilijkste deel was de voorsteven, dat stevig vastzat in een kleiachtige grond. Maar kijk, minder dan twaalf uur later hebben de Nederlanders van Boskalis de klus geklaard, met twee zeeslepers.

De eerste van die twee zeeslepers was gisteravond al uit het Midden-Oosten aangekomen. “Die is vanmorgen bij hoogtij beginnen te trekken”, aldus Boskalis. “De achterkant lag 30 graden gedraaid, nu is dat 10 graden.”

Het schip lag met zijn achtersteven bijna naar het midden van het kanaal en werd extra verzwaard, met water, tussen de spouwmuren, om de boeg beter los te kunnen slieren van de oever.

Met succes. De “enorme walvis die op het strand lag” - dixit Berdowski - is er dan toch eindelijk afgeschoven.

Maar daarmee zijn niet alle zorgen van de baan, zegt professor Evert Lataire uit. Hij specialiseerde zich aan de Universiteit Gent onder meer in scheepsgedrag. “Normaal varen 50 schepen per dag door het Suezkanaal. Vandaag liggen er al meer dan 300 containerschepen en olietankers te wachten. Moeten die allemaal in konvooi erdoor, duurt dat een week, of meer. Want intussen komen er elke dag meer schepen toe.”

