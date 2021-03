Antwerpse Zeevaartschool maakt simulatie van ongeval in Suezkanaal

De Antwerpse Zeevaartschool heeft een simulatie gemaakt van het ongeval met de Ever Given in het Suezkanaal. Leerlingen krijgen daar les in een ruimte die helemaal is nagemaakt alsof ze aan het roer van een schip staan. En het ongeval in het Suezkanaal is natuurlijk een leerrijk voorbeeld.

Ondertussen is het containerschip volledig vrij. Maandagnamiddag vaarde de Ever Given opnieuw en dat komt eerder dan verwacht. Eerder op die dag waarschuwden experts dat de neus van het 400 meter lange vrachtschip nog wel even vast zou blijven liggen.