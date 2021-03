Zesjarig kind kritiek na ongeval op landbouwbedrijf in Hoogstraten

Hoogstraten - In Hoogstraten, in de Antwerpse Kempen, is maandag een zesjarig kind ernstig gewond geraakt bij een ongeval op een landbouwbedrijf. Dat zegt de lokale politie van de zone Noorderkempen. De omstandigheden van het ongeval zijn nog bijzonder onduidelijk, maar vermoedelijk werd het meisje geraakt door een heftruck.

Het meisje was op het landbouwbedrijf bij haar vader die daar aanwezig was om stookhout te helpen overladen naar de voertuigen van klanten. “Niemand heeft het ongeval zelf gezien, mogelijk bevond het meisje zich in een dode hoek van de heftruck”, zegt Els Dellafaille van de politiezone Noorderkempen. “Het slachtoffer is in kritieke toestand afgevoerd.”