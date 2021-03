VN-Veiligheidsraad komt woensdag samen over geweld in Myanmar

De VN-Veiligheidsraad gaat woensdag in spoedzitting bijeenkomen naar aanleiding van het geweld in Myanmar. Dat is maandag vernomen bij diplomatieke bronnen. De zitting komt er op initiatief van het Verenigd Koninkrijk.

De zitting van de vijftien leden van de Veiligheidsraad zal achter gesloten deuren plaatsvinden. Voor de start van de gesprekken zal VN-gezant Christine Schraner Burgener een stand van zaken geven over de situatie in het Zuidoost-Aziatische land, zo melden dezelfde bronnen.

In Myanmar vond op 1 februari een militaire staatsgreep plaats, waarbij de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi opzij werd geschoven. Volgens een schatting van de VN heeft het protest tegen de coup zaterdag alleen al het leven gekost aan 107 mensen, onder wie verschillende minderjarigen. Het voorbij weekend geldt als het bloedigste weekend sinds de staatsgreep.

Al 450 doden

Volgens de meest recente gegevens van de Association for the Assistance of Political Prisoners (AAPP), een lokale ngo die de slachtoffers van de onderdrukking registreert, zijn sinds het begin van het protest al meer dan 450 manifesten om het leven gekomen. Ruim drieduizend mensen werden opgepakt.

De VN-Veiligheidsraad had het geweld in Myanmar eerder al veroordeeld, maar dat heeft geen invloed gehad op het optreden van de militairen.

