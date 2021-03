Groen licht voor Eupen: licentie voor seizoen 2021-2022 goedgekeurd

De licentiecommissie van de Belgische voetbalbond verleent KAS Eupen een licentie voor de Europese competities en de Jupiler Pro League voor het seizoen 2021-2022. De licentiebeheerder van de Pro League heeft KAS Eupen laten weten dat hun licentiedossier gesloten is en dat de club aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie voldoet. Dat staat te lezen op de website van Eupen.

Thomas Herbert, financieel directeur van KAS Eupen, was verheugd over het nieuws van de licentiebeheerder: “De aanvraag van de licentie stelde ons voor bijzondere uitdagingen door het aanzienlijke verlies aan inkomsten dit seizoen door de coronacrisis en door de nog steeds onzekere situatie met betrekking tot het seizoen 21/22. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat onze planning voor het seizoen 21/22 is goedgekeurd en dat we opnieuw een licentie zullen krijgen. Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het verkrijgen van de vergunning.”