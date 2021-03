Bedrijven kunnen gratis sneltesten bestellen tot en met 1 mei, zelftesten vanaf 6 april beschikbaar bij apotheker

Tijdens een persbriefing maandag heeft minister van Volksgezondheid Franck Vandenbroucke (Vooruit) aangekondigd dat bedrijven tot en met 1 mei gratis antigeen testen kunnen bestellen voor hun personeel. Vanaf 6 april zullen ook zelftesten beschikbaar zijn bij de apothekers.

Tijdens de persbriefing over de teststrategie benadrukte minister van Volksgezondheid Vandenbroucke maandag dat er nog steeds een stijging is op het vlak van opnames in het ziekenhuis. Hij roept daarom de mensen op om voorzichtig te blijven, afstand te houden en zich te houden aan de bubbel van vier.

Ook benadrukte hij dat telewerken verplicht blijft. Voor wie niet kan telewerken, kunnen bedrijven tot en met 1 mei gratis antigeen testen aanvragen voor hun personeel. “Er is een grote voorraad aangelegd van snelle antigeen testen op federaal niveau, het gaat om 570.000 testen”, zei Vandenbroucke maandagnamiddag. Die antigeen testen kunnen ook door mensen worden afgenomen die geen arts is maar wel over voldoende kwalificaties beschikt, zoals zorgpersoneel, ambulanciers, apothekers, vrijwilligers van het Rode Kruis, vroedvrouwen, logopedisten, kinesisten en laatstejaarsstudenten verpleegkunde of geneeskunde. Niet enkel de bedrijfsarts kan deze tests dus afnemen.

“Maar bedrijven kunnen niet verplichten dat hun personeel een antigeen test ondergaat”, benadrukte Pedro Facon, Coronacommissaris. Het wordt dus als werknemer niet verplicht om zo’n test te ondergaan.

Zelftesten

Vanaf 6 april zullen ook zelftesten beschikbaar zijn. “Die zullen verkocht worden bij de apotheker. Die zullen terugbetaald worden via de ziekteverzekering voor diegenen die het financieel moeilijk hebben, als ze recht hebben op een voorkeursregeling. Voor elk lid van het gezin kunnen ze maximaal twee testen kopen bij de apotheek. Het remgeld voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming bedraagt 1 euro. Voor de andere mensen geldt er geen terugbetaling”, aldus Vandenbroucke. De testen zouden zo’n 7 tot 8 euro moeten kosten, maar over de kostprijs is er momenteel nog geen zekerheid. Na vier weken zal het systeem van zelftesten opnieuw geëvalueerd worden. Indien de zelftest positief is, moet die persoon meteen in isolatie gaan. Omdat het ook over een vals-positief kan gaan is wel nog een PCR-test nodig. “Neem dan contact op met de huisarts, die kan dan verder beslissen of een confirmatietest nodig is en die kan ook meteen de contactopvolging opzetten”, zei Pedro Facon nog.

“Geen ticket voor festivals”

“Die testen zijn een vorm van hoffelijkheid”, benadrukte Vandenbroucke nog over de zelftesten. “Die testen kunnen gebruikt worden voor wie zijn knuffelcontact een bezoek wil brengen en voor de zekerheid een test wil afnemen. Of als iemand bijvoorbeeld contact moet hebben met een kwetsbaar persoon”, klonk het nog. De minister benadrukte ook nog dat afstand houden de belangrijkste maatregel is en die ten alle tijde moet gerespecteerd worden wanneer dat mogelijk is.

Volgens de minister zullen die testen niet gebruikt worden “als ticket om ergens naartoe te mogen”, zoals een festival of restaurant. “Wel kan het zijn dat een restaurant met een brief zal aangeven dat het personeel getest is en het resultaat negatief was. Het is een soort van hoffelijkheid tegenover de klanten.”

