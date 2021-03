Familie George Floyd knielt 8 minuten in stilte bij start van proces

In de Amerikaanse stad Minneapolis, in de staat Minnesota, is het proces begonnen tegen Derek Chauvin. De ex-politieagent wordt ervan beschuldigd in mei vorig jaar de Afro-Amerikaanse man George Floyd te hebben gedood tijdens een hardhandige politie-arrestatie. Bij de start van het proces knielde de familie van Floyd 8 minuten en 46 seconden in stilte, verwijzend naar de tijd dat Chauvin zijn knie tegen de nek van Floyd drukte tijdens diens arrestatie.

Burgerrechtenadvocaat Ben Crump sprak over een baanbrekend proces: “De hele wereld kijkt toe.” Hij noemde het een referendum over “hoe ver Amerika is gekomen in zijn zoektocht naar gelijkheid en gerechtigheid voor iedereen”. Volgens hem zijn de feiten simpel: “Wat George Floyd heeft gedood, was een overdosis buitensporig geweld.”

Het proces zelf ging van start met het betoog van de openbaar aanklager, die stelde dat Chauvin zijn politiepenning “verraadde”. De afgelopen weken was er een jury samengesteld. De twaalf juryleden en enkele plaatsvervangers waren na een grondige screening en ondervraging geselecteerd. Zij moeten een oordeel geven over de schuldvraag. De jury geldt als een afspiegeling van de bevolking van Minneapolis, waar Floyd stierf.

Vals biljet

De advocaten van Chauvin zullen tijdens het proces benadrukken dat de doodsoorzaak omstreden is. Zij gaan wijzen op de slechte gezondheid van het slachtoffer en diens drugsgebruik. Floyd werd gearresteerd omdat hij een vals biljet van 20 dollar zou hebben uitgegeven. De verdedigers stellen dat Floyd niet was overleden zonder de brute actie van de agent. Chauvin zelf werd in oktober tegen een borgsom van 1 miljoen dollar vrijgelaten. Drie collega’s zijn apart aangeklaagd voor de fatale aanhouding van Floyd. Die rechtszaak begint in augustus.

De zwarte Amerikaan George Floyd stierf in mei vorig jaar nadat Derek Chauvin zijn knie tijdens een arrestatie bijna 9 minuten op zijn hals duwde. De juryleden zullen zich unaniem moeten uitspreken over de schuld van de ontslagen witte politieman. Chauvin staat terecht voor doodslag (“second-degree murder”), doodslag door nalatigheid (“second-degree manslaughter”) en “third-degree murder”. Die laatste aanklacht is een begrip uit het Amerikaanse strafrecht dat gewoonlijk gebruikt wordt wanneer iemand een groep mensen in gevaar brengt zonder de intentie te doden.

De beelden van Floyd die meermaals om adem smeekt (“I can’t breathe”) en voor zijn leven vecht, brachten wereldwijd, maar zeker in de Verenigde Staten, een golf van protest tegen racisme en politiegeweld op gang.

