185 babyschildpadden ontdekt in koffer op Galapagoseilanden

Op de luchthaven van de Galapagoseilanden zijn maar liefst 185 babyschildpadden ontdekt in een koffer. De dieren werden gevonden toen medewerkers de koffer controleerden met een röntgenapparaat, aldus de luchthavenadministratie.

De smokkelaars hadden de schildpadden in plastic folie gewikkeld, tien dieren waren al gestorven toen ze werden gevonden. “Wij veroordelen deze misdaden tegen de natuur en het nationaal erfgoed”, aldus Marcela Mata, minister van Milieu, op Twitter.

Volgens de luchthavenautoriteiten was de inhoud van de koffer gemarkeerd als souvenir en zou deze naar de stad Guayaquil op het Ecuadoriaanse vasteland vliegen. De schildpadden waren niet ouder dan drie maanden.

Op de illegale handel in wilde dieren riskeert in Ecuador tot drie jaar gevangenisstraf. Vorig jaar namen de autoriteiten 4.645 dieren in beslag.