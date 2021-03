RECENSIE. ‘Gewoon Boef’ van Olivier Garcia op Streamz: Bad boy wordt mens ***

Geen rapper die z’n naam zoveel eer aandeed als Boef. Met nummer als Habiba en Hosselen groeide hij de voorbije jaren uit tot een van de succesvolste artiesten in Nederland. Maar interviews, daar was hij geen fan van. Hij sprak niet graag over zijn woelige verleden, over z’n celstraf of het overlijden van zijn pleegmoeder. Maar nu hij zijn wilde haren echt wel kwijt is, liet hij toch een cameraploeg binnen in zijn leven. In Nederland kwam Gewoon Boef vorig jaar al uit, wij krijgen de driedelige documentaire deze week te zien via Streamz. Hieronder leest u ons oordeel.