Vaticaan straft twee Poolse bisschoppen voor nalatigheid in strijd tegen seksueel misbruik

Het Vaticaan heeft twee Poolse bisschoppen gestraft voor nalatigheid in het bestrijden van seksueel misbruik van minderjarigen binnen hun bisdommen. Dat heeft de pauselijke nuntius maandag laten weten.

Na onderzoek hebben Slawoj Leszek Glodz, aartsbisschop emeritus van het aartsbisdom Gdansk, en Edward Janiak, voormalig bisschop van Kalisz, het bevel gekregen om buiten hun bisdommen te gaan wonen. Ze kregen ook een verbod om deel te nemen aan openbare religieuze vieringen of lekenbijeenkomsten. Beiden zullen een “passend bedrag” moeten betalen aan de St Joseph’s stichting, die slachtoffers van seksueel misbruik ondersteunt.

625 slachtoffers

Volgens informatie verstrekt door de Poolse Katholieke Kerk, werden er in Polen tegen 382 priesters klachten van seksueel misbruik ingediend tussen 1990 en 2018. Er waren 625 slachtoffers bij betrokken.

Het probleem van seksueel misbruik binnen de Poolse Katholieke Kerk kwam de afgelopen jaren weer in de schijnwerpers na een reeks van tv-documentaires en mediaberichten over misbruik en pogingen om de feiten in de doofpot te stoppen. De namen van beide gestrafte bisschoppen kwamen daarin aan bod. Glodz werd ook beschuldigd van intimidatie van zijn ondergeschikten tijdens zijn ambtstermijn als aartsbisschop. De bisschop zou er ook een exuberante levensstijl op hebben nagehouden.