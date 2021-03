Één halve finale van de FA Cup zal voor beperkt publiek gespeeld worden

Één van de twee halve finales van de FA Cup, volgende maand op Wembley in Londen, zal voor een beperkt aantal toeschouwers gespeeld worden. De staatssecretaris voor sport en cultuur, Oliver Dowden, bevestigde het nieuws maandag aan de Britse openbare omroep (BBC). Het is nog onbekend om hoeveel supporters het zal gaan.

Op 17 april is er Chelsea-Manchester City. Een dag later, op 18 april, treffen Leicester City en Southampton elkaar. Op dit moment zijn fans in het Engelse voetbal omwille van de coronapandemie nog niet welkom. De halve finales van de FA Cup worden een deel van een testprogramma, zoals er de voorbije weken in verschillende landen werden uitgerold.

Ook de finale van de Engelse beker zou deel uitmaken van hetzelfde testprogramma. Het ministerie van Sport onderzoekt, volgens de BBC, de mogelijkheid om de finale, op 15 mei, te laten bijwonen door 20.000 fans.

(belga)