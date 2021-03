Problemen nog niet opgelost nu Ever Given weer vaart: “Zonder tweede vaarweg zullen rederijen het Suezkanaal schuwen”

De Ever Given is los en vaart opnieuw. Maar de nasleep van de stranding van de containerreus zal nog lang voelbaar zijn. “Dit incident zal grote gevolgen hebben. Voor het Suezkanaal dat eigenlijk moet ontdubbelen om de reputatie weer op te krikken, maar ook voor de wereldeconomie en de internationale scheepvaart”, zegt Theo Notteboom, professor maritieme economie en logistiek.