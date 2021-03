Sinds het begin van de coronapandemie is het aantal patiënten op intensieve zorg dat aan de beademing moet, fors gedaald.

Hoewel de laatste weken weer meer nieuwe covid-patiënten op intensieve zorg belanden, is er toch een lichtpuntje in het ­recentste ziekenhuisrapport van Sciensano – met gegevens tot 14 maart. Zo is het ...