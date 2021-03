Alle Rode Duivels op trainingsveld in laatste oefensessie voor Wit-Rusland, ook Dries Mertens en Yannick Carrasco

Bondscoach Roberto Martinez kon maandag in het nationaal oefencentrum in Tubeke rekenen op een volledige selectie van 31 spelers tijdens de laatste training voor de WK-kwalificatiewedstrijd van dinsdagavond in Leuven tegen Wit-Rusland, op de derde speeldag in groep E.

Ook Dries Mertens, die zaterdagavond in Tsjechië bij het begin van de tweede helft naar de kant moest met een schouderblessure, trainde mee, net als Yannick Carrasco. De winger van Atlético Madrid had de verplaatsing naar Praag overgeslagen in de hoop fit te geraken voor het slotduel van dit drieluik tegen de Wit-Russen. “Na de training hakken we vervolgens de knoop door of zij al dan niet speelklaar zijn”, vertelde de bondscoach tijdens het persmoment.

Na de wake-upcall van zaterdag met het 1-1 gelijkspel in Tsjechië, wordt er van de Belgen niet minder dan een overtuigende prestatie en zege verwacht tegen Wit-Rusland. Met vier op zes is de start voor het eerst in jaren niet perfect en delen de Duivels de leidersplaats in de groep met Tsjechië. Wit-Rusland staat na de zege tegen Estland met drie punten op de derde plaats.

(belga)