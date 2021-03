El Kaouakibi betaalde kleerkast met 3.630 euro aan subsidiegeld

Sihame El Koauakibi renoveerde met subsidiegeld - bedoeld voor haar vzw WeLoveBXL - haar kleerkast in de slaapkamer van haar privéwoning. Dat blijkt uit e-mailverkeer dat VTM Nieuws kon inkijken.

VTM Nieuws kon verschillende e-mails inkijken waaruit blijkt dat El Kaouakibi geld van haar vzw gebruikte om haar kasten in een nieuw jasje te steken. “Beste, ik heb een vraagje voor onze woning. De dressingkasten zouden we willen laten inpakken met een folie. Zijn jullie nog aan het werk?”

Niet veel later bevestigt de aannemer dat het zeker kan. De vraag is dan wat voor een folie het moet zijn. Nadat El Kaouakibi en haar partner de keuze gemaakt hebben, wordt de factuur niet naar hun privéadres gestuurd maar naar WeLoveBxl. Over de referentie wordt er vaag gedaan. De kasten worden geleverd en de factuur wordt naar de vzw gestuurd. Die vzw werd opgericht door Sihane El Kaouakibi en haar partner om in Sint-Jans-Molenbeek de radicalisering bij jongeren tegen te gaan. Voor dat project kreeg ze van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) nog 200.000 euro.

