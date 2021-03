Pech voor AA Gent? Niklas Dörsch twijfelachtig voor laatste groepswedstrijd EK beloften met spierblessure

Niklas Dörsch mist mogelijk de laatste groepswedstrijd met de Duitse beloften op het EK U21 in Slovenië en Hongarije, dinsdag om 18u tegen Roemenië. De middenvelder van AA Gent sukkelt met een lichte spierblessure. De 23-jarige Dörsch stond de vorige twee groepsmatchen, tegen Hongarije (0-3 zege) en Nederland (1-1 gelijkspel), telkens in de basis.

Dörsch is niet enkel bij de Duitse beloften een vaste waarde. In Gent kwam hij sinds zijn transfer van de Duitse tweedeklasser Heidenheim deze zomer al tot 37 officiële duels, waarin hij vier keer scoorde en drie assists gaf. Als Dorsch geblesseerd terugkeert van de nationale ploeg zou dat met de strijd om een plaats in de play offs de komende weken slecht nieuws zijn voor AA Gent. Met nog drie speeldagen te gaan in de reguliere competitie staat Gent voorlopig negende met 43 punten. Enkel de top acht speelt play offs.

De Duitsers missen dinsdag waarschijnlijk ook opnieuw supertalent Youssoufa Moukoko (Dortmund). Moukoko liep in de voorbereiding op het EK een scheenbeenblessure op en speelde nog niet in de groepsfase. Kapitein Arne Maier (Arminia Bielefeld) is, net als Dörsch, onzeker met een spierblessure. Jonathan Burkardt (Mainz) sukkelt dan weer met de adductoren.

(belga)