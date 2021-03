Hinderlagen, onthoofdingen en hongersnood: meer dan 200 terroristen veroorzaken chaos in Mozambique

In het noordoosten van Mozambique wordt al vijf dagen een bloedige strijd geleverd. Terroristen schieten op alles wat beweegt in de stad Palma en maakten al meer dan honderd dodelijke slachtoffers, terwijl de bewoners en de buitenlandse werknemers in de getroffen stad doen wat ze kunnen om weg te geraken. De chaos is groot en neemt met de dag toe.