Wit-Russische bondscoach heeft plan klaar om Rode Duivels aan te pakken: “Het mentale aspect wordt belangrijk”

Met een 4-2-zege tegen Estland heeft Wit-Rusland een geslaagde start van de WK-kwalificaties achter de rug. Het duel van dinsdagavond in Leuven tegen België kondigt zich als heel wat lastiger aan, maar dat wil zeker niet zeggen dat de Wit-Russen zich op voorhand gewonnen geven.

“We hebben een plan om deze wedstrijd aan te pakken”, vertelde de Wit-Russische bondscoach Mikhail Markhel maandag tijdens een virtueel persmoment. “Wij zijn zeker niet de favoriet, maar beschikken wel over de nodige wapens om ons te verweren. Op tactisch vlak stellen we ons af op de sterkte van de tegenstander. Het mentale aspect wordt belangrijk, het komt erop aan goed in de wedstrijd te zitten. Met een zege tegen Estland zijn we alvast goed gestart aan deze campagne. Dat zorgt voor een goede flow in de groep en het nodige vertrouwen voor de komende interlands.”

Scheidsrechter voor het duel is de Litouwer Donatas Rumsas. Met zijn 33 jaar is hij internationaal scheidsrechter sinds 2016. In de Europa League floot hij eerder dit seizoen het duel tussen LASK en Antwerp.

(belga)