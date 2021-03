SpaceX maakt zich op voor nieuwe test met Starship

De nieuwe test van een prototype Starship, een volledig herbruikbaar raketsysteem voor missies naar bijvoorbeeld de Maan en Mars van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX, zal dinsdag plaatsvinden. Dat heeft CEO Elon Musk meegedeeld op Twitter. Aanvankelijk zou de test maandagavond plaatsvinden.

“De inspecteur van de FAA (de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder, red.) kon niet op tijd op Starbase aankomen om de lancering mee te maken”, verwees Musk naar de lanceerbasis nabij Boca Chica in Texas. “De lancering is uitgesteld tot morgen.” Een precies uur maakte Musk niet bekend.

Bij deze vierde test moet SN11 tot 10 kilometer hoogte stijgen om dan verticaal weer zacht neer te strijken. In december en januari eindigde een test in een crash annex ontploffing. Op 3 maart lukte de landing wel, maar er volgde enkele minuten later alsnog een explosie.

