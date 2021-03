Nepal sluit scholen voor het eerst wegens luchtvervuiling

Nepal heeft opdracht gegeven om de scholen te sluiten vanwege luchtvervuiling, een primeur in de geschiedenis van het land. De hoofdstad Kathmandu, gehuld in een dikke wolk van smog, behoort momenteel tot een van de meest vervuilde steden ter wereld.

“Er is besloten om onderwijsinstellingen te sluiten tot en met vrijdag. Voor zover wij weten, is het de eerste keer dat scholen om die reden zijn gesloten”, aldus een woordvoerder van het Nepal Genomic Research Centre. De regering roept de bevolking ook op om thuis te blijven en geen bouwwerken uit te voeren of afval te verbranden.

Volgens deskundigen is de vervuiling zo groot door bosbranden in verschillende delen van het land, in combinatie met weersomstandigheden. Op de luchthaven van Kathmandu liepen zelfs verschillende vluchten vertraging op omdat het zicht te slecht was.