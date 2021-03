Parketmedewerker aangehouden in ‘operatie Sky ECC’

Zaterdag hadden zes huiszoekingen plaats, waarvan twee in het Antwerpse justitiepaleis. Foto: BELGAIMAGE

In de grootschalige operatie rond drugshandel en georganiseerde misdaad, dat op 9 maart losbarstte nadat de politie berichten kon meelezen die criminelen elkaar stuurden via versleutelde telefoons van het bedrijf Sky ECC, zijn opnieuw twee mensen opgepakt. Dat meldt de VRT. Bij hen een medewerker van het parket van Antwerpen

De twee werden afgelopen zaterdag opgepakt na zes huiszoekingen, waarvan twee in het gerechtsgebouw van Antwerpen. De parketmedewerker zou via een tussenpersoon informatie hebben doorgespeeld aan het misdaadmilieu. Hij is intussen aangehouden voor onder meer informaticafraude, corruptie en schending van het beroepsgeheim.

In het kader van het onderzoek, waaraan twee jaar speurwerk voorafging, zijn intussen al tientallen mensen gearresteerd. Enkelen onder hen blijven aangehouden, onder wie advocaten en een drugsspeurder van de politie van Antwerpen.