Manchester City neemt op einde van seizoen afscheid van clublegende Sergio Aguero: “Standbeeld net als Vincent Kompany”

Het contract van Sergio Aguero loopt deze zomer af en de 32-jarige Argentijn zal niet verlengen bij Manchester City. Dat laten zowel de club als hijzelf weten op sociale media. “Het zal emotioneel worden”, tweette Manchester City. Aguero voetbalde tien seizoenen voor City en groeide er uit tot een clubicoon.

“Aguero is een van de meest gerespecteerde voetballers die het hemelsblauwe shirt ooit heeft gedragen”, staat er te lezen op de website van Manchester City.

Foto: AP

In de zomer van 2011 kwam Aguero aan bij City en meteen maakte hij indruk door twee keer te scoren en een assist te geven tijdens zijn debuut van dertig minuten. Swansea City ging met 4-0 de boot in. Een ander mooi moment was zijn doelpunt in datzelfde seizoen tegen QPR, de laatste wedstrijd van het seizoen. Met die goal bezorgde hij City de allereerst Premier League-titel.

Aguero groeide uit tot clubtopschutter en tot icoon. Hij brak het 78 jaar oude record van Eric Brook in 2017 na zijn treffer 4-2-zege op Napoli. En ook in de drie volgende Premier League-titels, de winst in de FA Cup en de vijf League Cups van de club droeg hij altijd meer dan zijn steentje bij. In totaal heeft hij 257 doelpunten in 384 optredens verzameld. Niemand kan in de Premier League meer gescoorde doelpunten per aantal gespeelde minuten voorleggen.

Standbeeld

Ook vrij recent brak hij nog een record. In januari 2020 haalde de Argentijn Alan Shearer in en brak hij het record van de meeste hattricks in de Premier League. De voorzitter van City, Khaldoon Al Mubarak, heeft bekendgemaakt dat er opdracht is gegeven om een standbeeld van de City-spits te plaatsen naast de standbeelden van David Silva en Vincent Kompany waaraan momenteel wordt gewerkt.

Foto: AP

Khaldoon Al Mubarak zei: “Sergio’s bijdrage aan Manchester City in de afgelopen tien jaar kan niet genoeg worden benadrukt. Zijn legende zal onuitwisbaar gegrift staan in het geheugen van iedereen die van de club houdt en misschien zelfs in dat van mensen die gewoon van voetbal houden. Dit is nog niet het moment voor afscheidswoorden en -toespraken. Er valt nog veel te bereiken in de resterende tijd die we met Sergio hebben, en we kijken uit naar zijn bijdragen aan de uitdagingen die voor ons liggen.”

“In de tussentijd doet het me veel plezier om aan te kondigen dat we een kunstenaar opdracht zullen geven om een standbeeld van Sergio te maken dat in het Etihad Stadium zal komen, naast de standbeelden die in aanbouw zijn voor Vincent en David. En we kijken uit naar de mogelijkheid om Sergio een passend afscheid te geven aan het einde van het seizoen.”

Waar de toekomst van Aguero ligt, is nog niet duidelijk.