Biden wil opnieuw de mondmaskerplicht invoeren uit vrees voor nieuwe golf

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de gouverneurs en burgemeesters gevraagd om de mondmaskerplicht opnieuw in te voeren nu het coronavirus zich opnieuw snel verspreidt. “De oorlog is nog lang niet gewonnen”, zei hij.

“De mensen laten belangrijke voorzorgsmaatregelen vallen en dat is een erg slechte zaak”, zei Joe Biden maandag vanuit het Witte Huis. “Hierdoor geven we zwaarbevochten winsten op.” Hij vroeg de natie om het nog langer vol te houden. Op de vraag of hij vond dat de verschillende staten moeten stoppen met versoepelen, antwoordde de president “ja”.

In de VS lijkt de pandemie, net zoals in veel andere landen, opnieuw aan kracht te winnen. “De oorlog tegen COVID-19 is nog lang niet gewonnen. Draag maskers, het is onze plicht voor het vaderland. Geef nu niet op, dit is niet het moment om te vieren”, zei de president nog.

Ook dr. Rochelle Walensky, directeur van de Centers for Disease Control and Prevention, zei dat ze zich zorgen maakt voor een mogelijke vierde golf die volgens haar “steeds dichterbij komt”. Hoewel ze aangaf dat “er zoveel redenen tot hoop” zijn, gaf ze aan “op dit moment bang te zijn”.