Zelfs bij de bakker klampten ze mensen aan: cocaïnebende uit Brugse Poort voor de rechter

Een koppel stond maandag samen met vijf anderen terecht in de Gentse rechtbank voor de verkoop en het bezit van drugs. Volgens het parket regelden ze meer dan een jaar lang de cokehandel voor de Brugse Poort. “Zelfs bij de bakker klampten ze je aan om toch iets te kopen”, zegt de procureur.

Openbare drugsdeals, vechtpartijen en voortdurende spanningen: met die cocktail was de Gentse volkswijk Brugse Poort vorig jaar in april en mei nationaal nieuws. Het stadsbestuur besliste in te grijpen ...