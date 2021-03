Corona-uitbraak in team van Red Flame Janice Cayman, uitstel kwartfinales Champions League?

Het vrouwenteam van Olympique Lyon, dat de voorbije vijf edities van de Champions League won, heeft maandag uitstel gevraagd voor haar terugwedstrijd in de kwartfinales van het kampioenenbal na een corona-uitbraak binnen het team. Die terugwedstrijd tegen PSG staat woensdag op het programma. Lyon is de club van Red Flame Janice Cayman. Het won de heenwedstrijd in Parijs met 0-1.

Bij coronatests maandagmorgen kwamen vier positieve gevallen naar voren in de spelersgroep, legde de club uit in een bericht op haar website. Die komen bovenop twee sinds vorige week besmette speelsters. De lokale gezondheidsautoriteiten in Lyon roepen op de hele spelersgroep in isolatie te laten gaan.

Cayman is overigens opgeroepen voor de oefenwedstrijden van de Red Flames op 8 en 11 april in het Koning Boudewijnstadion. Het is afwachten of ze bij de besmette speelsters behoort en of ze binnenkort wel degelijk zal afzakken naar België.

(belga)