Waar vodka een vaccin is en Maradona strandde: alles wat u moet weten over Wit-Rusland, de controversiële tegenstander van de Rode Duivels

Wie zich verzet tegen een wereldbeker in Qatar, zou ook een interland kunnen boycotten tegen Wit-Rusland, vanavond tegenstander van de Rode Duivels. Het land waar politieke tegenstanders worden gemuilkorfd, protesteerders gemarteld en dissidente voetballers gearresteerd of verbannen uit de nationale ploeg. En waar corona niet bestond en Diego Maradona zelfs opdook. Welkom in het land van Alexander Lukashenko...