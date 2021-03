Nieuw beursavontuur Marc Coucke bijna te water: Ekopak wil 50 miljoen euro ophalen

Ekopak, het waterbehandelingsbedrijf uit Tielt waarvan Marc Coucke bijna de helft van de aandelen in handen heeft, trekt op 31 maart naar de beurs van Brussel aan 14 euro per aandeel. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg. Dat is “aan de onderkant van de vork”, klinkt het nog.

Woensdag begint voor Marc Coucke een nieuw beursavontuur. Dan trekt Ekopak naar de beurs. Ekopak is gespecialiseerd in industriële waterbehandeling. Het bedrijf, dat opgericht is in 2004 en vorig jaar een omzet draaide van 9,5 miljoen euro, is gespecialiseerd in waterbesparing en -recyclage bij bedrijven. Het bouwt onder meer ‘waterfabrieken’ bij grote klanten om uit bijvoorbeeld afvalwater drinkwater te produceren, waardoor bedrijven hun drinkwaterfactuur kunnen terugdringen. Ekopak had in 2019 dergelijke installaties in elf landen bij circa 700 klanten, van wie 400 in België. Marc Coucke heeft via zijn investeringsmaatschappij Alychlo een belang van 49 procent in Ekopak, CEO Pieter Loose heeft de rest in handen.

CEO en hoofdaandeelhouder Pieter Loose. Foto: if

14 euro per aandeel

Om de groei te versnellen wil Ekopak 50 miljoen euro ophalen. Daartoe geeft het nieuwe aandelen uit aan voornamelijk grote beleggers, niet aan particulieren. Die kunnen nog tot dinsdagmiddag intekenen. Aanvankelijk was sprake van een introductieprijs tussen 14 en 16,5 euro per aandeel, maar volgens Bloomberg wordt het dus 14 euro.

Alychlo, het investeringsvehikel van Coucke, neemt ook deel aan de operatie en zou voor 12 miljoen investeren. Vier andere spelers – AXA Investment Managers, KBC Asset Management, Lazard Asset Management en UBS Asset Management – hebben al 18 miljoen toegezegd. Die vier zullen de aandelen in de door hen beheerde fondsen stoppen, waardoor kleine beleggers onrechtstreeks wel een graantje zullen kunnen meepikken van de beursgang.