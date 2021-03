Het is bijna aan de risicopatiënten: je kan zelf nakijken of je op de lijst voor snellere vaccinatie staat

Eind volgende week krijgen de eerste mensen met een chronische aandoening een vaccinatie-uitnodiging in de bus. Wie tussen 18 en 64 jaar is, zal zelf kunnen checken of hij of zij op de lijst staat. De vaccinatiecampagne gaat daarmee een nieuwe en vooral ook complexere fase in. “Hiermee redden we levens”, zegt professor Jan de Maeseneer, lid van de taskforce Vaccinatie.