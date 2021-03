Zelfs compromis lost loonconflict niet op: regering-De Croo moet zich na staking weer buigen over loonakkoord

De staking zit erop, de bal ligt weer in het kamp van de federale regering. Die moet nu toch nog een compromis naar boven duikelen uit het afgesprongen sociaal overleg. En dat terwijl meerderheidspartijen PS, Groen en Ecolo de druk stelselmatig opvoeren. Maar zelfs een politiek compromis is slechts uitstel van executie. “We gaan dit dossier niet meer lossen”, zweren de bonden. “Daarvoor is het te fundamenteel.”