Bondscoach Roberto Martinez zet zijn spelers op scherp: “Voor de drie punten én plaats in EK-selectie”

Roberto Martinez kondigt een grondig gewijzigd team aan voor vanavond. Vooral in aanvallend opzicht gaat de bondscoach aan de boom schudden. “Maar De Bruyne en Lukaku gaan wel een deel van de wedstrijd spelen”, zegt hij. In de basis of als invallers? Dat wilde hij niet zeggen.

Mertens en Carrasco testten hun fitheid gisteren op de laatste training. Voor Carrasco was het pas de eerste keer dat hij tijdens deze bijeenkomst met de groep trainde. Hij maakte de sessie rond. Mertens herstelde goed na zijn val zaterdag in Praag. Hij wordt evenwel niet aan de aftrap verwacht.

“We spelen onze derde wedstrijd in zes dagen”, aldus Martinez. “Vooral voor offensieve spelers wordt het moeilijk. Daarom gaan we veel andere spelers gebruiken. Boyata heeft allang niet meer gespeeld (sinds december, nvdr), maar trainde goed. Praet komt ook terug uit blessure en is fit. Hij speelde al bij zijn club en kreeg geen reactie op die inspanningen. Hij heeft goed getraind en is klaar om te spelen.”

Waarom zo’n grote kern?

Spelers als De Ketelaere, Verschaeren en Sambi Lokonga kwamen in de vorige twee wedstrijden niet eens op het scheidsrechtersblad en zaten in de tribune. Vraag is waarom ze dan eigenlijk werden opgeroepen als ze ook vanavond niet aan spelen toekomen.

Foto: BELGA

“Dit was het plan”, zegt Martinez. “Sommigen zullen inderdaad niet spelen. Die uitgebreide kern heeft wel degelijk meerdere redenen. Ten eerste willen we geen tijd verspillen op de dag na de wedstrijd. Dan recupereren de spelers die de wedstrijd speelden. Het is dan veel leerzamer dat er toch nog met een volwaardige groep van tien tot vijftien spelers kan worden getraind. Ten tweede is dit een goede mogelijkheid voor mij om spelers bezig te zien, zelfs als ze niet spelen. Zo verzamel ik veel informatie. Het beste is natuurlijk wedstrijden spelen, maar hier is het ook belangrijk dat je bij de nationale ploeg komt om te zien wat ze kunnen bijbrengen. Ten derde is het belangrijk voor de spelers zelf ook om op dit niveau te trainen en te integreren in de groep. Zo kunnen we nu al zien wat ze betekenen in de toekomst. ”

31 moet 23 worden

In die optiek is deze bijeenkomst van de Rode Duivels niets meer of minder dan een test voor de spelers. “Dit is natuurlijk in de eerste plaats een wedstrijd om op het WK in Qatar te geraken”, zegt de bondscoach. “Maar het EK speelt ook mee. We beoordelen elke speler. Sommigen maken indruk op training, zeker als we vergelijken met vorige bijeenkomsten. Elke minuut die ze spelen of trainen, is cruciaal in de opmaak van de selectie. Weet je, we hebben 31 spelers en er kunnen er maar 23 mee naar het EK. Ze moeten dus elke gelegenheid grijpen om erbij te zijn. De Wit-Russen spelen met een ongelooflijke drive voor hun land. Ze zullen ervoor vechten. Onze spelers zullen dat ook moeten doen. Ze worden beoordeeld. En als we niet winnen, zitten we niet op schema op weg naar het WK.”

