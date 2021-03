Grapje dreigt uit de hand te lopen: Brussels burgemeester wil actie ondernemen tegen nepfestival ‘La Boum’

Brussel - Enkele weken geleden ontstond op Facebook het festival La Boum in het Ter Kamerenbos, een 1 aprilgrap die Brussels burgemeester Philippe Close en zijn politiekorps de nodige kopzorgen bezorgt. Na een vraag van gemeenteraadslid Bianca Debaets (CD&V) gaf de Brusselse burgervader maandagavond op de gemeenteraad aan dat hij zal vragen aan het Brussels parket om actie te ondernemen tegen de organisator. Al blijft die voorlopig anoniem.

Het Facebookevenement van het festival La Boum heeft intussen al bijna 69.000 geïnteresseerden. Hoewel het duidelijk om een aprilvis gaat, bestaat het risico dat er op 1 april veel mensen afzakken naar het Ter Kamerenbos.

“Het gaat om een anoniem aangemaakt evenement waarbij we de organisator nog niet hebben kunnen achterhalen. De politie heeft tot op heden dus geen contact kunnen leggen, maar heeft meteen laten weten via pers en sociale media dat het om een aprilvis gaat en afgeraden wordt om af te zakken naar het park. Dat zullen we blijven herhalen en is zelfs overgenomen op het Facebookevenement”, legt Close uit.

De Brusselse politie zal op 1 en 2 april ter plekke zijn in het Ter Kamerenbos om de toestand in goede banen te leiden, want er is ook al een oproep gelanceerd om op 2 april samen te komen. Burgervader Close stelt wel dat dergelijke situaties moeilijk te beheren zijn en merkt op dat er steeds meer anonieme mensen oproepen tot samenscholing.

Gemeenteraadslid Debaets vraagt dat het parket de organisator identificeert en tot de orde roept. “Ik zal aan het parket vragen om stappen te nemen tegen de organisator, al is die voorlopig anoniem”, stelt Close.

